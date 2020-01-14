Жюри Каннского кинофестиваля впервые возглавит негр

Спайк Ли вошел в историю, став первым чернокожим режиссером, который будет председательствовать в жюри Каннского кинофестиваля.

Сам Спайк Ли сказал, что он «шокирован, счастлив, удивлен и горд», сообщает BBC.

По его словам, Каннский кинофестиваль оказал большое влияние на его карьеру в кино.

В официальном заявлении Каннского кинофестиваля говорится, что в своем творчестве Спайк Ли затрагивал проблемные вопросы, а многие из его фильмов приобрели статус культовых.

В рамках Каннского кинофестиваля в разные годы состоялись премьеры семи фильмов Спайка Ли. В 2018 году его фильм «Черный клановец» получил в Каннах гран-при.

73-й Каннский кинофестиваль пройдет 12–23 мая 2020 года.

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