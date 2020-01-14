Теннисисты не могут играть на турнире Australian Open из-за дыма пожаров

Словенская теннисистка Далила Якупович выигрывала в квалификации у швейцарки Стефани Фогель, когда у нее начался приступ кашля.

Словенская теннисистка Далила Якупович не смогла доиграть в Мельбурне квалификационный матч



«Было просто ужасно. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я боялась потерять сознание, потому что не могла держаться на ногах», – сказала спортсменка.

Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию, сообщает BBC.

Из-за дыма пожаров власти рекомендовали жителям Мельбурна, где проходит турнир, не выходить из дома и не выгуливать домашних животных.

Тэги: теннис, Australian Open, лесные пожары