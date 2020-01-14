Теннисисты не могут играть на турнире Australian Open из-за дыма пожаров
Словенская теннисистка Далила Якупович выигрывала в квалификации у швейцарки Стефани Фогель, когда у нее начался приступ кашля.
«Было просто ужасно. Я никогда ничего подобного не испытывала. Я боялась потерять сознание, потому что не могла держаться на ногах», – сказала спортсменка.
Квалификации и тренировки были приостановлены на час из-за плохого качества воздуха. Организаторы турнира заявили, что будут постоянно отслеживать ситуацию, сообщает BBC.
Из-за дыма пожаров власти рекомендовали жителям Мельбурна, где проходит турнир, не выходить из дома и не выгуливать домашних животных.
Новости по теме
В Мельбурне прошел финальный поединок в мужском одиночном разряде первого в сезоне турнира «Большого шлема» – Australian Open.
Японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии, обыграв в финале в трех сетах 28-летнюю чешку Петру Квитову.
Россиянка Мария Шарапова проиграла австралийке Эшли Барти в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).