Якутский шаман собирает третий поход на Москву

Якутский «шаман-воин» Александр Габышев вновь собирает людей, чтобы дойти до Кремля и «изгнать Путина». Первые две попытки успехом не увенчались.

В обращение к своим сторонникам на YouTube шаман из Якутии Александр Габышев заявил, что начинает новый поход на Москву для «изгнания Путина», которого он называет «демоном».

Начало нового похода запланировано на март. Он призвал «своих членов отряда и добровольцев со всей России, со всего мира» приезжать в Якутск, чтобы присоединиться к нему.

По словам Габышева, поход состоится вне зависимости от судебных решений. Он подчеркнул, что никого не призывает к силовым методам. «Отряд мой будет идти мирным путем. И вся Россия будет идти мирным путем. Демон будет изгнан мирными методами», — сказал шаман.

«Я — воин. Я избрал путь воина. Это только для меня, это мой крест. Я никого не призываю ни к оружию, ни к силовым методам. Мирным путем, ребята, идите», – обратился к своим сторонникам Габышев.

В свой первый поход Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», отправился в сентябре 2019 года – и был задержан силовиками на границе Иркутской области и Бурятии. После этого шамана отправили в психиатрическую больницу Якутска, однако признали вменяемым. Против шамана возбудили дело о публичных призывах к экстремизму из-за высказываний о Путине.

Второй поход был в декабре. «Шамана-воина» задержали через несколько дней после начала путешествия и оставили под подпиской о невыезде до предъявления обвинения, которое так и не предъявили. В связи с этим подписка перестала действовать.

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