Английским пенсионерам подбрасывали деньги за доброту

Жители английской деревни с 2014 года находили на улицах пачки денег. Выяснили с помощью полиции, кто их оставлял.

В английской деревне Блэкхолл-Кольери кто-то пять лет подряд оставлял пачки денег прямо на улицах. Все это время жители не могли понять, кто и зачем это делает, и даже подключили к расследованию полицию. Только спустя пять лет полиции удалось выяснить, кто за этим стоит — выяснилось, что так жителей деревни хотели отблагодарить, сообщает The Guardian.

Раньше деревня Блэкхолл-Кольери была шахтерской, но последняя шахта в ней закрылась в 1981 году. По словам местных жителей, с тех пор они переживают тяжелые времена.

С 2014 году на улицах деревни жители начали находить деньги, часто они лежали пачками прямо на тротуарах — часто там, где их могли найти нуждающиеся, в том числе пенсионеры. Всего за шесть лет они обнаружили 13 пачек, в каждой из которых было по две тысячи фунтов 20-фунтовыми купюрами, то есть 26 тысяч фунтов. Все найденные деньги жители отнесли в полицию.

Правоохранители опросили сотрудников местного банка, офисов и почтового отделения, сняли с банкнот отпечатки пальцев, но так и не смогли вычислить тех, кто оставлял деньги.

Полицейские уже было решили, что деньги оставлял наркоторговец, который хотел избавиться от незаконного дохода, но с ними связались анонимные благотворители и объяснили, что они добровольно захотели поделиться своими деньгами. Одна из благотворительниц рассказала, что захотела отблагодарить весь Блэкхолл-Кольери за доброту так, как ей помог один из местных жителей.

Имена благотворителей так и остались неизвестны, они не хотят публичности. Известно только, что они не живут в деревне. По их словам, им часто приходилось ожидать, чтобы убедиться, что их подарок подобрали.

Полиция вернула все деньги людям, которые их нашли.

Тэги: пенсионеры, доброта, Английская деревня, Благотоворительность