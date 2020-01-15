Ученые: флирт на работе полезен

Исследователи выяснили, что флирт на работе снижает стресс у сотрудников.

Такой выход сделали ученые из США, Канады, Нидерландов и Австралии.

Здоровую атмосферу в рабочем пространстве создают ненавязчивое заигрывание и шутки между сотрудниками, но только не между начальством и подчиненными. И это не имеет ничего общего с харассментом, подчеркивают исследователи.

В исследовании приняли участие более 1400 человек из разных стран. Их просили реагировать на возможные сценарии поведения на рабочем месте.

К флирту ученые отнесли намеки, переглядывания и комплименты. Такие знаки внимания повышают самооценку и помогают людям чувствовать себя в безопасности.

Авторы работы утверждают, что излишне строгие правила, вроде запрета смотреть друг на друга дольше пять секунд, напротив, создают лишний стресс.

Домога́тельство, харассмент (англ. Harassment) — причиняющее неудобство или вред поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни лица. Такое поведение может заключаться в прямых или косвенных словесных оскорблениях или угрозах, недоброжелательных замечаниях, грубых шутках или инсинуациях, нежелательных письмах или звонках, показе оскорбительных или унизительных фотографий, запугивании, написания лжи о ком-либо, похотливых жестах, ненужных прикосновениях, похлопываниях, поцелуях, щипках, ударах, физическом нападении или в других подобных действиях.

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