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Главная » Украина » Политика
14:00 15 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Министрами и их замам разрешили премии до 200%

Правительство на заседании в среду, 15 января, утвердило новые принципы оплаты труда для топ-чиновников.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram-канале. По его данным, устанавливается новый минимальный размер должностного оклада – два прожиточных минимума (4204 грн). Размеры должностных окладов утверждаются в гривнах, а не коэффициентах как это было в 2019 году.

Как сообщает РБК-Украина, руководитель государственного органа (Аппарат Верховной Рады, Секретариат Кабинета министров, Офис президента, аппараты (секретариаты) СНБО, Счетной палаты, Конституционного суда, Офиса генпрокурора, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания) будет иметь должностной оклад на уровне 37800 грн, а уровня министерств и центральных органов исполнительной власти – 33600 грн.

Кроме того, первому вице-премьер-министру, вице-премьер-министрам, министрам, их первым заместителям и заместителям может выплачиваться:

1) надбавка за эффективность, которая устанавливается ежемесячно в размере до 200% должностного оклада;

2) премия, которая устанавливается заместителям министров (кроме первых заместителей) согласно их личного вклада в общие результаты работы в размере до 200% должностного оклада.

Источник:
Тэги: Кабмин, зарплата, министры, премии

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