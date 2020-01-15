В Тернопольской области начальник полиции отказался брать взятку

Невероятная новость поступила в наш отдел происшествий.

Житель села Гермаковка поплатился за желание «решить вопрос» с начальником Борщевского отдела полиции на Тернопольщине. Мужчину накануне остановили патрульные, когда он управлял своей «тойотой» в состоянии алкогольного опьянения. Машину доставили на штрафплощадку, на самого нарушителя составили постановление об административном правонарушении.

Зная, что за подобное нарушение предусмотрено, помимо крупного штрафа, еще и лишение водительского удостоверения на целый год, водитель направился прямиком к начальнику отделения полиции. От щедро предложенных 500 долларов в виде взятки за «решение вопроса» офицер отказался, и предложил зайти к нему через пару дней – мол, постарается что-то решить ,а пока обдумает.

Когда нарушитель ушел, начальник отделения полиции отрапортовал о произошедшем начальству, а то получило разрешение на проведение негласных следственных действий. В кабинете установили скрытую камеру, и когда явявшийся нарушитель второй раз предложил взятку, его задержали.

Суд оштрафовал мужчину на 12750 гривен. Еще 10200 гривен штрафа он выплатил за пьянство за рулем. И да – он все же остался без прав.

Тэги: суд, взятка, полиция, тернопольская область