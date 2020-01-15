Правительство Медведева ушло в отставку
Об отставке правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.
Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить Дмитрия Медведева на этот пост.
В среду Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию предложил радикально изменить российскую Конституцию, перераспределив властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.
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