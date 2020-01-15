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Главная » Мир » Политика
17:17 15 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Правительство Медведева ушло в отставку

Об отставке правительства сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Это произошло спустя несколько часов после оглашения Путиным послания Федеральному собранию, в котором он предложил изменения в Конституцию, радикально меняющие политическую систему страны.

Путин сообщил о намерении ввести новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначить Дмитрия Медведева на этот пост.

В среду Владимир Путин в традиционном послании Федеральному собранию предложил радикально изменить российскую Конституцию, перераспределив властные обязанности в пользу парламента и Государственного совета, в данный момент не имеющего никаких реальных полномочий.

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Тэги: отставка, Дмитрий Медведев

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