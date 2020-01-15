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Главная » Мир » Происшествия
18:47 15 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Заходивший на посадку Boeing сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса

Boeing 777-200 совершал экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Рейс Delta 89 вылетел в Шанхай, но из-за проблем с двигателем экипаж принял решение срочно вернуться.

Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где было шесть школ, а также попал на детскую площадку.

В результате происшествия по меньшей мере 60 детей и взрослых обратились за медицинской помощью. Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи, сообщает BBC.

Сброс топлива из баков перед экстренной посадкой, по правилам, можно осуществлять только над нежилыми районами.

Проводится расследование.

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Тэги: самолет, топливо, школы

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