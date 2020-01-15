Заходивший на посадку Boeing сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса
Boeing 777-200 совершал экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Рейс Delta 89 вылетел в Шанхай, но из-за проблем с двигателем экипаж принял решение срочно вернуться.
Керосин из топливных баков рассеялся над районом, где было шесть школ, а также попал на детскую площадку.
В результате происшествия по меньшей мере 60 детей и взрослых обратились за медицинской помощью. Пострадавшие жалуются на трудности с дыханием и раздражение кожи, сообщает BBC.
Сброс топлива из баков перед экстренной посадкой, по правилам, можно осуществлять только над нежилыми районами.
Проводится расследование.
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