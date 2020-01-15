В Китае умерла легендарная трактористка, запечатленная на юанях
Первая китайская женщина-трактористка, ставшая национальным символом, умерла в возрасте 90 лет. Ее изображение появилось в 1962 году на банкноте в один юань.
Лян Цзюнь родилась в 1930 году в бедной семье в провинции Хэйлунцзян. Юные годы провела на ферме, училась в сельской школе, сообщает BBC.
В 1948 году, когда в местной школе открыли курсы по подготовке трактористов, она воспользовалась этим шансом. Ее пример вдохновил десятки других женщин стать трактористками.
Вся жизнь Лян Цзюнь была связана с сельским хозяйством и техникой. В учебники включили рассказы о ней, а кинематографисты снимали о ней фильмы.
В 1962 году ее изображение было напечатано на банкноте номиналом один юань.
Ее сын сообщил, что она скончалась в понедельник, 13 января.
Новости по теме
В городе Синин, административном центре провинции Цинхай, автобус провалился в огромную дыру. По меньшей мере шесть человек погибли, 16 получили ранения.
Ученые полагают, что они, возможно, нашли причину таинственной пневмонии, которая с декабря поразила почти 60 человек в китайском городе Ухань.