В Китае умерла легендарная трактористка, запечатленная на юанях

Первая китайская женщина-трактористка, ставшая национальным символом, умерла в возрасте 90 лет. Ее изображение появилось в 1962 году на банкноте в один юань.

Лян Цзюнь родилась в 1930 году в бедной семье в провинции Хэйлунцзян. Юные годы провела на ферме, училась в сельской школе, сообщает BBC.

В 1948 году, когда в местной школе открыли курсы по подготовке трактористов, она воспользовалась этим шансом. Ее пример вдохновил десятки других женщин стать трактористками.

Вся жизнь Лян Цзюнь была связана с сельским хозяйством и техникой. В учебники включили рассказы о ней, а кинематографисты снимали о ней фильмы.

В 1962 году ее изображение было напечатано на банкноте номиналом один юань.

Ее сын сообщил, что она скончалась в понедельник, 13 января.

Тэги: Китай, женщины, банкнота, трактор