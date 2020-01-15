В Индии бродячие собаки растерзали новорожденного прямо в больнице

Они запрыгнули через окно в операционную, где лежал ребенок, родившийся всего три часа назад. В больнице поначалу заявляли, что ребенок был мертворожденный…

Однако семья, которая слышала лай собак, настаивала, что новорожденный погиб из-за халатности медиков. В конце концов, больница предложила родителям ребенка деньги в качестве компенсации.

Больница, которой, по-видимому, не имела лицензии, была закрыта. Несколько сотрудников клиники были обвинены в непредумышленном убийстве.

Судебно-медицинская экспертиза, тем не менее, все еще должна выяснить точную причину смерти ребенка, сообщает Bild.

В Индии в сельской местности медицинские учреждения находятся в плохом состоянии.

В стране более 30 миллионов бродячих собак, многие из которых больны бешенством.

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