Боксер Тайсон Фьюри рассказал, зачем мастурбирует по семь раз в день

Тайсона Фьюри готовится к бою с Деонтеем Уайлдером. В их первом бою за титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе была зафиксирована ничья.

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри рассказал, как готовится к поединку с обладателем титула WBC американцем Деонтеем Уайлдером.

«Я ем пять-шесть раз в день и выпиваю восемь литров воды. Если это даст мне преимущество, то я готов пробовать», – рассказал он порталу Mundo Deportivo.

Также, по его слова, он мастурбирует семь раз в день.

«Таким образом я сохраняю в организме уровень тестостерона. Нужно оставаться активным и поддерживать тестостерон, не хочу, чтобы его уровень падал», – добавил экс-чемпион.

Повторная встреча Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри пройдет 22 февраля и в Лас-Вегасе (штат Невада, США). В их первом бою за титул чемпиона по версии WBC в супертяжелом весе была зафиксирована ничья.

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