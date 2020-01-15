«Хортицу», «Воздух» и «Первак» с акцизом разливали в сельском гараже
Житель села производил водочный фальсификат под видом брендовых алкогольных напитков.
Четыре года лишения свободы с годичной отсрочкой – такое не слишком суровое наказание по приговору Радеховского районного суда Лювовской области будет отбывать местный житель, который на протяжении длительного времени изготавливал водочный фальсификат, и реализовывал его под видом фабричного алкоголя.
В ходе обысков сыщики обнаружили у предприимчивого селянина 5 тонн спирта (это, на минуточку, как минимум 20 000 бутылок водки!), почти 67 тысяч штук поддельных марок акцизного сбора, множество бутылок различной формы и этикеток к ним.
Власти.нет выяснили, что «изготавливал» фальсификатор из спирта сомнительного происхождения водки таких известных марок, как «Хортица», «Воздух», «Первак», «Немиров», «Хлебный дар», «Прайм» и «Козацька Рада».
Следствие доказало, что обвиняемый изготавливал фальсификат не менее полугода, но, скорее всего, и дольше. Трудно даже представить, сколько граждан отравилось или могли отравиться подобной продукцией.
Спасло преступника то, что он заключил сделку со следствием о признании виновности. Получив условный срок, он не сможет его обжаловать в апелляционной инстанции.
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