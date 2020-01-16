Кассетный скандал? В сеть попала аудиозапись «совещания Гончарука»

После публикации этой аудиозаписи в «Слуге народа» перессорились. Депутаты возмутились высказываниями якобы Гончарука и выразили недоверие главе правительства.

15 января на YouTube-канале «Как обмануть президента» была опубликована якобы аудиозапись разговора Гончарука с заместителем председателя Национального банка Украины Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с Зеленским.

«У Зеленского очень примитивное… простое понимание экономических процессов: есть платежный баланс, он сильно не улучшился, а гривня сильно укрепилась — аномалия. Он ищет ответ на этот вопрос. У него нет ответа на этот вопрос», — якобы заявил Гончарук и потом якобы сказал, что он сам является «профаном в экономике».

Позже в руководстве фракции рассказали: «Очень похоже, что разговор склеен из разных частей. На видео напечатанный текст часто не совпадает со сказанным». В этом же убеждал Гончарук и Офис президента, куда его вечером 15 января пригласили на беседу.

Также во фракции предполагают, что аудиозапись слили представители Государственной охраны Украины, где могут прослушивают всех топ-политиков страны. Но увольнять Гончарука из-за записи и ее содержания не планируется.

Подлинность записи на данный момент не подтверждена, но часть депутатов от «Слуги Народа» ее уже прокомментировали и даже потребовали отставки премьера.

Позже в сеть слили и вторую часть «совещания Гончарука».

По некоторым данным вся запись состоит из 14 частей.

Тэги: аудиозапись, Алексей Гончарук, Как обмануть президента