В России в здании мирового суда застрелили пристава
В Новокузнецке 45-летний мужчина открыл стрельбу в здании суда, погиб судебный пристав, еще одна женщина ранена.
По данным Следственного Комитета России, 45-летний мужчина, утром 16 января, пришел с ружьем в здание мирового суда. На входе его остановил пристав, которому нападавший выстрелил в живот. После этого он прошел в кабинет и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая была свидетельницей по делу.
Пострадавших госпитализировали, пристав умер в больнице. Женщина, по данным ТАСС, получила ранение дробью в лицо.
По словам источника агентства в правоохранительных органах, стрелявший был подсудимым по одному из дел, которые рассматривают мировые судьи. Его задержали сотрудники Росгвардии.
Другие источники утверждают, что открывший стрельбу мужчина был потерпевшим по уголовному делу.
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