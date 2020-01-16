В России в здании мирового суда застрелили пристава

В Новокузнецке 45-летний мужчина открыл стрельбу в здании суда, погиб судебный пристав, еще одна женщина ранена.

По данным Следственного Комитета России, 45-летний мужчина, утром 16 января, пришел с ружьем в здание мирового суда. На входе его остановил пристав, которому нападавший выстрелил в живот. После этого он прошел в кабинет и выстрелил в 43-летнюю женщину, которая была свидетельницей по делу.

Пострадавших госпитализировали, пристав умер в больнице. Женщина, по данным ТАСС, получила ранение дробью в лицо.

По словам источника агентства в правоохранительных органах, стрелявший был подсудимым по одному из дел, которые рассматривают мировые судьи. Его задержали сотрудники Росгвардии.

Другие источники утверждают, что открывший стрельбу мужчина был потерпевшим по уголовному делу.

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