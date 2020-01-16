США и Ирак возобновили совместные военные операции, но анонимно
Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией Исламское государство в Ираке.
В среду, 15 января, вооруженные силы США возобновили совместные с Ираком операции против террористов. Об этом сообщают американские СМИ. Но пока операций не так много, как до демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде, после которых две недели назад они и были прерваны.
Газета The New York Times, уточняет, что американские военные стремятся как можно быстрее возобновить действия на территории Ирака. Это связано с опасениями по поводу возможных планов террористов провозгласить свою победу.
Представитель администрации США, так же подтверждает, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, но пока что не в таком объеме, как прежде. Работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени, добавил источник.
Как отмечает ресурс, источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.
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В числе сдавшихся 71 мужчина, 63 женщины и 107 детей. По данным силовиков, бывшие боевики также передали властям 67 единиц оружия.
Лидер террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакр аль-Багдади, который был ликвидирован американскими военными в октябре, платил другим боевикам за убежище в изолированной вилле в сирийской провинции Идлиб.