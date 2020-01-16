США и Ирак возобновили совместные военные операции, но анонимно

Американские и иракские военные возобновили совместные операции по борьбе с террористической организацией Исламское государство в Ираке.

В среду, 15 января, вооруженные силы США возобновили совместные с Ираком операции против террористов. Об этом сообщают американские СМИ. Но пока операций не так много, как до демонстраций протеста перед американским посольством в Багдаде, после которых две недели назад они и были прерваны.

Газета The New York Times, уточняет, что американские военные стремятся как можно быстрее возобновить действия на территории Ирака. Это связано с опасениями по поводу возможных планов террористов провозгласить свою победу.

Представитель администрации США, так же подтверждает, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, но пока что не в таком объеме, как прежде. Работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это вопрос ближайшего времени, добавил источник.

Как отмечает ресурс, источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.

Тэги: ИГИЛ, США и Ирак, Военные операции