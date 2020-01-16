В аэропорту Перу задержали бельгийца с 20 живыми птицами в чемодане
Гражданин Бельгии был арестован в аэропорту Лимы, столицы Перу, с 20 живыми птицами в коробках. Это птицы редких видов, относящихся к числу охраняемых.
54-летний Хьюго Конингс был пойман при попытке вывезти птиц из страны в небольших картонных коробках.
Он планировал лететь в Мадрид, Испания, чтобы там продать птиц, сообщает BBC.
Все птицы живы, но у некоторых есть признаки обезвоживания и стресса, они потеряли часть своего оперения после нескольких часов пребывания в коробках.
Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный вывоз диких животных.
Перу является домом для более чем 1800 видов птиц.
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