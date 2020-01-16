НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
14:00 16 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В аэропорту Перу задержали бельгийца с 20 живыми птицами в чемодане

Гражданин Бельгии был арестован в аэропорту Лимы, столицы Перу, с 20 живыми птицами в коробках. Это птицы редких видов, относящихся к числу охраняемых.

54-летний Хьюго Конингс был пойман при попытке вывезти птиц из страны в небольших картонных коробках.

Он планировал лететь в Мадрид, Испания, чтобы там продать птиц, сообщает BBC.

Все птицы живы, но у некоторых есть признаки обезвоживания и стресса, они потеряли часть своего оперения после нескольких часов пребывания в коробках.

Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный вывоз диких животных.

Перу является домом для более чем 1800 видов птиц.

Источник:
Тэги: птицы

Новости по теме

Птицы и самолёты — почему их встреча опасна?

В связи с тем, что птиц все чаще становятся виновниками аварий в воздухе, рассказываем о не такой очевидной опасности в воздухе, как о птицах, и их встречах с большими железными собратьями.

В Запорожской области совершено массовое убийство

Сотни птиц и десятки животных, в том числе и домашних, отравлены в посадках возле полей в Акимовском районе Запорожской области, принадлежащих одному арендатору.

Пьяные дрозды массово падают с веток в Новосибирске

Из-за потепления в Новосибирске участились случаи падения свиристелей с веток — волонтёры связывают такое поведение пернатых с забродившими ягодами рябины и боярышника.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы