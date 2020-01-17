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Главная » Украина » Политика
14:11 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Зеленский требует расследовать записи Гончарука

В рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от правоохранительных органов за две недели установить причастных к записи разговоров во время встречи премьер-министра Алексея Гончарука, министров и представителей Национального банка. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в пятницу, 17 января.

Отмечается, что такое задание Зеленский поставил во время встречи с руководителями силовых ведомств – СБУ, Офиса генпрокурора, МВД, НАБУ, ГБР и Управления государственной охраны.

«Требую, чтобы за две недели, как можно скорее мы с вами получили информацию – кто вел записи… Найти, кто это сделал, и с этим разобраться», – подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что в рамках уголовного производства должен быть четко установлен круг лиц, которые присутствовали на переговорах, и выяснены обстоятельства, при которых они происходили.

«В средствах массовой информации было много фейков о присутствии тех или иных должностных лиц. Фотография, которая есть в СМИ, – выяснить, действительно ли все эти люди были участниками или нет», – сказал глава государства.

Он добавил, что, по словам премьер-министра, было несколько переговоров, и встреча, из которой был обнародован первый отрывок, продолжалась пять часов.

Зеленский также требует в течение двух недель разработать необходимые меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем и технически обеспечить защиту информации.

«Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности», – резюмировали в пресс-службе.

Напомним, 15 и 16 января в сети появились три аудиозаписи, на которых зафиксирован якобы голос Алексея Гончарука, где он общается с представителями НБУ. На записи глава Кабмина говорит, что он «полный профан в экономике».

Сам Гончарук заявил, что против президента Зеленского и правительства Украины недоброжелателями ведется целенаправленная кампания. А утром 17 января написал заявление об отставке.

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Тэги: прослушка, зеленский, записи, Гончарук

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