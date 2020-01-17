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Главная » Украина » Политика
14:30 17 Января 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Украина получит черные ящики сбитого боинга

Иран готов передать Украине черные ящики сбитого самолета МАУ после того, как их обработает следственная группа. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко, выступая в Верховной Раде в пятницу, 17 января.

«Вчера поздно вечером я говорил с иранским министром иностранных дел, который заверил, что сейчас, поскольку ответственность за расследование лежит в первую очередь на властях Ирана согласно Чикагской конвенции, предлагается следующий алгоритм действий: совместная команда по расследованию, иранская, канадская и мы тоже присоединяемся к нему, получает доступ к черным ящикам на месте. После этого отдельно черные ящики иранская сторона готова передать Украине», – сообщил министр.

«В принципе это соответствует международным нормам, хотя мы все равно требуем отдать нам их сразу, чтобы обеспечить независимость и объективность расследования», – добавил он.

Также Пристайко заявил, что Украина требует зафиксировать признанин Ираном своей вины в официальном документе.

«Мы будем все равно поднимать это в Совбезе ООН и фиксировать. Без фиксации этого момента мы хотим быть осторожными, чтобы не сорвать взаимодействие с иранской стороной, которая сейчас фактически держится на политическом заявлении лидера Ирана», – отметил министр.

Он также сообщил, что на следующей неделе в Украину прибудет спецпредставитель правительства Ирана с официальными извинениями и разъяснениями.

По словам Пристайко, сейчас создан механизм, который позволит привлечь к ответственности Иран и «завершить все очень чувствительные дела с нашими гражданами».

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Тэги: Иран, черные ящики, Боинг, пристайко

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