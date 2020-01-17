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Главная » Мир » Общество
16:42 17 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рождаемость в Китае упала до самого низкого уровня за 70 лет

Число родившихся на тысячу человек снизилось до 10,48 — самого низкого уровня по меньшей мере с 1949 года. Сокращается также численность трудоспособного населения.

Всего в стране за год появилось 14,65 миллиона детей, что на 580 тысяч меньше, чем годом ранее.

Уровень рождаемости в Китае ниже, чем в США (12 на тысячу человек в 2017 году – самые последние данные), но выше, чем в Японии (8 на тысячу человек). По данным Всемирного банка, общий мировой уровень рождаемости в 2017 году составил 18,65, сообщает BBC.

Сокращается также численность трудоспособного населения, к которому относят людей от 16 до 59 лет: за прошлый год их стало меньше на 890 тысяч человек.

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Тэги: Китай, рождаемость

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