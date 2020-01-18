Из-за сползшего платка иранская шахматистка и арбрит не может вернуться домой

Иранской шахматистке Шохре Байат — первой и единственной женщине из Азии, которая стала международным арбитром категории «А» на родине грозит тюрьма, а соотечественники оскорбляют ее в соцсетях.

6 января во время шахматного турнира у Байат сполз платок. В это время фотограф сделал общий снимок, на котором из-за ракурса кажется, что на Байат нет головного убора.

Фотографию распространили иранские СМИ, обвинив женщину в том, что она специально сняла платок и выступила с «протестом против хиджаба». Байат начали оскорблять в соцсетях, ее называют «блудницей», обещают слепоту «от Аллаха» и требуют проверить всех, кто был причастен к ее шахматной карьере, отмечает газета.

Шахматистка рассказала, что ей рекомендовали не возвращаться в Иран, так как там она больше не будет в безопасности. «Связались со мной и из Шахматной федерации Ирана. Они подтвердили, что все плохо, и попросили написать публичное заявление „в поддержку хиджаба“. Мне очень трудно носить хиджаб, но я ношу его, потому что я живу в Иране. Но защищать хиджаб — это слишком», — рассказала Байат.

В итоге шахматистка отказалась от ношения платка. После этого иранские СМИ заявили, что она передумала возвращаться в Иран. Несмотря на это, Байат попросила у министерства спорта гарантии, что она будет в безопасности, если вернется в страну, но в ведомстве отказались их дать. По словам Байат, все, кто протестовал против хиджаба, сейчас находятся в тюрьме. Байат пока не знает, куда поедет после чемпионата.

Вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Найджел Шорт пообещал включить инцидент в «общую повестку» и пообещал, что Международный олимпийский комитет будет следить за ситуацией. 32-летняя

Шохре Байат — первая и единственная женщина из Азии, которая стала международным арбитром категории А. Она имеет право судить лучшие международные турниры.

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