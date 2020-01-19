Британские стриптизерши обобрали пьяного клиента на 33 тысячи фунтов
Стриптизерши из клуба For Your Eyes Only в Саутгемптоне напоили одного из своих клиентов и, применив насилие, лишили его 33 тысяч фунтов. Полиция ведет расследование.
Клиент пришел в клуб в 4:25 утра и покинул его только в полдень. В полиции предполагают, что мужчину напоили, а затем заставили его перевести деньги на счет клуба и одной из танцовщиц.
Клиент заявил, что не помнит, как переводил деньги, сообщает Sun.
В настоящее время полиция проводит расследование на предмет кражи, мошенничества и сексуального насилия.
Клуб временно закрыт и его лицензия приостановлена.
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