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Главная » Мир » Происшествия
11:22 19 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Британские стриптизерши обобрали пьяного клиента на 33 тысячи фунтов

Стриптизерши из клуба For Your Eyes Only в Саутгемптоне напоили одного из своих клиентов и, применив насилие, лишили его 33 тысяч фунтов. Полиция ведет расследование.

Клуб For Your Eyes Only в Саутгемптоне

Клиент пришел в клуб в 4:25 утра и покинул его только в полдень. В полиции предполагают, что мужчину напоили, а затем заставили его перевести деньги на счет клуба и одной из танцовщиц.

Клиент заявил, что не помнит, как переводил деньги, сообщает Sun.

В настоящее время полиция проводит расследование на предмет кражи, мошенничества и сексуального насилия.

Клуб временно закрыт и его лицензия приостановлена.

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Тэги: стриптиз, Великобритания, пьяный

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