На Закарпатье уже третий раз судят извращенца, домогавшегося малолетних девочек
Всякий раз в апелляционной инстанции отменяют приговор.
Жителю закарпатского села Ольховка Иршанского района грозит тюрьма за развращение малолетних. Районный суд уже дважды признавал его виновным в содеянном, приговаривая к 5,6 и к 5,3 годам лишения свободы, однако в апелляционной инстанции приговоры всякий раз отменяли, и дело попадало на новое рассмотрение.
Теперь в Иршавском районном суде принялись в третий раз слушать резонансное дело, и для стороны гособвинения все началось не лучшим образом. Так, суд вернул обвинительный акт прокурору, пояснив это отсутствием в документе конкретных дат.
Согласно заключению обвинения, житель села виновен в регулярном развращении малолетних. На улице он оголял половые органы, демонстрировал проходящим детям, требовал заняться с ним сексом и потрогать его интимные места.
Ему грозит от пяти до восьми лет тюрьмы, если только суд когда-то поставит точку в этом производстве.
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