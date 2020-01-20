В Индии бойцовский петух убил мужчину
Петушиные бои устраивают во время индусского праздника Макар-санкранти, который отмечают в середине января. Хотя эти зрелища запрещены Верховным судом Индии.
Это случилось в штате Андхра-Прадеш, сообщает Daily Mail.
Один из организаторов поединка взял петуха в руки, чтобы выпустить его на арену. К ногам птицы к тому времени уже были привязаны острые шпоры.
Пытаясь вырваться, птица ударила острыми шпорами по животу одного из зрителей, который стоял поблизости.
Рана оказалась смертельной – 55-летний мужчина скончался.
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