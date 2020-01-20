Защитники животных пожалели свинью, которую в Китае сбросили на «тарзанке»

18 января в парке Meixin Red Wine Town в Чунцине – в честь открытия банджи-джампинга – устроили рекламную акцию под названием «Золотая свинья».

Ради этого свинью заставили прыгнуть с 68-метровой вышки. Как передают местные СМИ, свинья весила 75 кг.

На виде видно, как привязанную к шесту свинью двое мужчин несут наверх, затем привязывают ее к резиновым канатам и сталкивают с вышки, сообщает BBC.

Что произошло со свиньей после приземления, на видео не показано, но СМИ сообщают, что ее отправили на бойню.

Эта «рекламная акция» вызвала возмущение в Интернете, большинство пользователей осудило действия компании. А организация по защите животных Peta назвала это «жестоким обращением с животными».

И хотя жестокое обращение с животными не преследуется по закону в Китае, руководство парка вынуждено было принести свои извинения общественности.

Тэги: Китай, свинья, парк аттракционов