Защитники животных пожалели свинью, которую в Китае сбросили на «тарзанке»
18 января в парке Meixin Red Wine Town в Чунцине – в честь открытия банджи-джампинга – устроили рекламную акцию под названием «Золотая свинья».
Ради этого свинью заставили прыгнуть с 68-метровой вышки. Как передают местные СМИ, свинья весила 75 кг.
На виде видно, как привязанную к шесту свинью двое мужчин несут наверх, затем привязывают ее к резиновым канатам и сталкивают с вышки, сообщает BBC.
Что произошло со свиньей после приземления, на видео не показано, но СМИ сообщают, что ее отправили на бойню.
Эта «рекламная акция» вызвала возмущение в Интернете, большинство пользователей осудило действия компании. А организация по защите животных Peta назвала это «жестоким обращением с животными».
И хотя жестокое обращение с животными не преследуется по закону в Китае, руководство парка вынуждено было принести свои извинения общественности.
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