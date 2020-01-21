В Украине предлагают сажать неугодных журналистов

И поставить над ними «смотрящего», близкого к правительству.

17-го января министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский представил отдельным медиа законопроект, посвященный борьбе с дезинформацией. Чиновник предлагает сразу несколько новшеств, которые беспощадно раскритиковали в НСЖУ и крупных редакциях.

Если вкратце, то Бородянский предлагает учредить в стране должность уполномоченного по вопросам информации – эдакого «смотрящего» от правительства или самого президента, который, не в одиночку конечно, будет всячески бороться с дезинформацией. А точнее с тем, что именно он считает дезинформацией. Ведь наукой доказано – не всякую информацию человек может воспринимать буквально.

Так вот, если этот «смотрящий», или, как уже его называют, цензор, заметит дезинформацию, он может обратиться в суд с требованием наложить определенные санкции на СМИ, распространившее данную информацию. Это могут либо штрафы космического размера – от 4,7 до 9,4 миллиона гривен.

Кроме этого, Владимир Бородянский отметил, что инициируется создание неких ассоциаций из числа неких специалистов, которые будут выдавать журналистам удостоверения журналистов. Более того, все издания предложено «маркировать» согласно некоей шкале индекса доверия.

Естественно, все это будут делать чиновники либо их приближенные.

В завершение добавим ,что для журналистов, уличенных в дезинформации, предусмотрено уголовное наказание – до семи лет лишения свободы.

К концу февраля законопроект обещают уже подать в парламент.

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