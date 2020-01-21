Новое открытие британских ученых поможет победить рак

Результаты, опубликованные в Nature Immunology, не были проверены на пациентах, но исследователи говорят, что они имеют «огромный потенциал».

Иммунная система является естественной защитой нашего организма от инфекции, но она также атакует раковые клетки. Ученым из Университета Кардиффа удалось обнаружить особый вид Т-лимфоцита – клетки, которая в организме человека отвечает за иммунную реакцию – и заставить этот вид Т-лимфоцитов атаковать различные раковые клетки.

Метод бы испытан на клетках рака легких, рака крови, кишечника, груди, кости, простаты, яичников и шейки матки.

Лимфоцит уничтожал раковые клетки и не трогал здоровые.

«Есть шанс, что это может вылечить всех пациентов. Раньше никто не думал, что такое возможно», – сказал BBC профессор Эндрю Сиуэлл.

Тэги: рак, болезни