Американец нашел в старом диване 43 тысячи долларов и вернул их владельцу

64-летний Говард Кёрби из штата Мичиган купил в магазине Habitat for Humanity подержанный диван и обнаружил внутри коробку с… 43 тысячами долларов.

Говард Кёрби возвращает деньги бывшим владельцам дивана



По закону он не обязан был возвращать деньги, однако Говард решил поступить не по закону, а по-христиански, сообщает Daily Mail. К тому же, по его словам, святой дух витал над ним и говорил: «Это не твое!».

Он отнес деньги в магазин, в котором приобрел диван, и попросил найти его бывших владельцев.

Их нашли. Женщина по имени Ким Фот-Ньюберри рассказала, что диван принадлежал ее деду, а после его смерти она отдала диван магазину для продажи. По ее словам, она не знала, что внутри спрятаны деньги.

«Эти деньги принадлежали им. Я рад, что смог вернуть их им, – сказал Кирби. – Я поступил, как порядочный христианин».

Семья призналась, что планировала сжечь старый диван, однако магазин согласился его забрать.

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