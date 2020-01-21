В США муж и жена прожили в браке 65 лет и умерли в один день
Джек и Харриет Моррисон прожили в браке 65 лет и умерли в один день в доме престарелых в Сент-Луисе, штат Миссури. Они провели свои последние часы вместе.
Пара познакомилась в далеком 1955 году. Джеку тогда был 21 год, а Харриет – 18. Он работал водителем автобуса, заметил Гарриет среди пассажиров и предложил поужинать.
Менее чем через год влюбленные поженились. У них родилось двое сыновей.
«Они никогда не расставались», – рассказала CNN их племянница Сью Вагенер.
Даже их кровати в доме престарелых поставили рядом, чтобы они могли держаться за руки.
Последние месяцы их состояние заметно ухудшалось. Умерли они почти одновременно, с перерывом в один час.
«Я скучаю по ним. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе», – сказала Сью Вагенер.
Новости по теме
Жестоко расправившись с матерью своего ребенка, он выбросил ее одежду подальше.
Нелепое убийство произошло в Днепропетровской области.
В Деснянском районе женщина выбросила тяжелобольного мужа из окна, написав предсмертную записку. Она хотела покончить жизнь самоубийством, однако не решилась.