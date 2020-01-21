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Главная » Мир » Общество
21:03 21 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США муж и жена прожили в браке 65 лет и умерли в один день

Джек и Харриет Моррисон прожили в браке 65 лет и умерли в один день в доме престарелых в Сент-Луисе, штат Миссури. Они провели свои последние часы вместе.

Пара познакомилась в далеком 1955 году. Джеку тогда был 21 год, а Харриет – 18. Он работал водителем автобуса, заметил Гарриет среди пассажиров и предложил поужинать.

Менее чем через год влюбленные поженились. У них родилось двое сыновей.

«Они никогда не расставались», – рассказала CNN их племянница Сью Вагенер.

Даже их кровати в доме престарелых поставили рядом, чтобы они могли держаться за руки.

Последние месяцы их состояние заметно ухудшалось. Умерли они почти одновременно, с перерывом в один час.

«Я скучаю по ним. Но я знаю, что теперь они на небесах вместе», – сказала Сью Вагенер.

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Тэги: жена, США, муж

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