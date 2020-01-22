Отменен приговор николаевским сепаратистам, они отправятся в тюрьму
Четыре года суды не могли определиться с судьбой троицы сторонников террористических организаций.
За посягательство на территориальную целостность Украины к реальному тюремному сроку приговорены трое жителей Николаева, которые летом 2015 года, пользуясь политической нестабильностью в регионе, пытались свергнуть конституционный строй, развешивая по городу листовки сепаратистского характера.
Как стало известно «Властям», обвиняемые расклеивали на дверях подъездов многоэтажек листовок с призывами создания «Николаевской народной республики». У них было до десятка пособников, некоторые из них утверждают, что невольно – мол, даже не догадывались о пророссийских настроениях товарищей.
В Николаеве сепаратисты были приговорены к пятилетним тюремным срокам с трехлетней отсрочкой. Дело дошло до кассации, где вердикт отменили. Дело попала на рассмотрение в Херсонский апелляционный суд. Сторона гособвинения требовала для сепаратистов реального тюремного заключения.
Коллегия судей удовлетворила апелляцию прокурора частично – вместо семилетних тюремных сроков двое из сепаратистов приговорены к пяти годам тюрьмы, а третий, у которого обнаружили при обысках оружие, проведет в местах лишения свободы шесть лет.
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