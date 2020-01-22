«35 лет я хотел только ее»: Памела Андерсон вышла замуж
52-летняя актриса и модель Памела Андерсон неожиданно вышла замуж в пятый раз.
Ее очередным супругом стал 74-летний продюсер Джон Питерс («Звезда родилась», «Бэтмен», «Иствикские ведьмы»), ее давний поклонник. Они встречались около 30 лет назад, но затем расстались и возобновили роман только сейчас.
Джон рассказал изданию The Hollywood Reporter, что мог бы заполучить любую женщину, но хотел именно Пэм. «Вокруг полно красивых девушек. Я мог бы выбрать любую. Но в течение 35 лет я всегда хотел только Памелу», — сказал он.
Тайная свадьба состоялась в Малибу. На ней присутствовали сыновья Памела — 23-летний Брэндон и 22-летний Дилан, а также трое взрослых детей Питерса.
Джон ранее был женат на Генриетте Зампителла, потом на актрисе Лесли Энн Уоррен. У него также был длительный роман с певицей Барброй Стрейзанд.
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