Китайцы собрали уродливой девушке полмиллиона юаней на пластическую операцию

Сяо Фэн из провинции Ляонин, на северо-востоке Китая, страдала редким генетическим заболеванием. Из-за болезни она была похожа на старушку.

Сяо Фэн до и после операции



Врачи говорили, что у Сяо Фенга была прогерия, редкое генетическое заболевание, которое встречается у одного из восьми миллионов человек и приводит к преждевременному старению. У Сяо Фенг болезнь затронула только ее кожу, а не ее органы, сообщает Daily Mail.

Она надеялась, что добрые люди помогут ей. В письме к известному общественному деятелю Гуо Минъи девушка сообщила, что хочет жить нормальной жизнью.

Минъи занялся сбором средств на ее лечение, которое оценивалось примерно в полмиллиона китайских юаней.

Операция прошла 29 декабря прошлого года в больнице города Шэньян под руководством 10 хирургов, 3 анастезиологов и 5 медсестер и длилась семь с половиной часов. Специалисты удалили с лица девушки 7 сантиметров лишней кожи.

В понедельник, 20 января, Сяо Фэн продемонстрировала результаты пластической операции на пресс-конференции в городе Шэньян.

Там она впервые увидела свое отражение в зеркале после длительной реабилитации.

На сцене девушка расплакалась и обняла родителей.

Больница, в которой ее оперировали, не взяли плату за лечение. Руководство посоветовало Сяо Фэн использовать собранные деньги на реабилитацию и будущие исследования в сфере медицины.

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