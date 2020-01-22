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Главная » Украина » Происшествия
12:14 22 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве авто влетело в остановку с людьми

ДТП произошло на бульваре Перова. Водитель автомобиля Renault Logan погиб на месте аварии.

Утром в среду в Киеве автомобиль Renault Logan въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились люди. Погиб водитель легковушки, пострадал его пассажир и мужчина, который находился на остановке, сообщает столичное управление ГСЧС 22 января.

Инцидент произошел в 6:48 утра на бульваре Перова, 25 в Днепровском районе.

«Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортного средства и погиб на месте, пассажир, а также человек, который находился на остановке – получили травмы. Обоих травмированных было передано медикам для дальнейшей госпитализации», – говорится в сообщении.

Также спасатели деблокировали тело водителя из поврежденного авто с помощью гидравлического инструмента.

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Тэги: Киев, дтп, авария, жертвы, Остановка

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