Иммиграция в США через учебу: советы для украинцев

Легальная иммиграция в США — задача не из простых.

Легальная иммиграция в США — задача не из простых. Среди всех способов переезда в Америку получение образования станет самым надежным и относительно легким. В данной статье рассмотрена иммиграция в США через образование: визовые вопросы, первые этапы поступления в вуз, стоимость обучения и жизни за рубежом.

Визы для студентов в США

Ни одна из студенческих виз не подразумевает получение грин-карты либо гражданства в будущем. Студенчество — это лишь первый этап процесса, который дает возможность легально проживать в стране определенное время, освоиться на новом месте, найти постоянное жилье и т. д.

Для украинцев, планирующих получать образование в США, подходит 3 варианта виз: F1, J1 или M1. Наиболее подходящая среди них — F1. Она дает возможность поступать как на краткосрочные курсы в языковые школы в США, так и на долгосрочные программы в колледжи или университеты.

Преимущества F1:

Есть разрешение на работу (для визы на срок от полугода) — до 20 часов в неделю на территории кампуса в период учебы + полный рабочий день на каникулах.

Длительность визы определяется сроком обучения.

После выпуска можно остаться в стране еще на 12 месяцев по программе Optional Practical Training. Это разрешение распространяется только на выпускников долгосрочных программ и дает возможность получить практические навыки, помимо полученных в вузе теоретических знаний.

После окончания обучения придется перейти на другую визу (для руководителя, участника академической стажировки, работника). Полученный документ позволяет оставаться в Америке до 8 лет.

Оптимальный вариант — рабочая виза. Для ее получения придется решить 2 вопроса:

Получение приглашения на работу — об этом стоит позаботиться во время учебной стажировки, ведь это отличный шанс показать себя и обзавестись полезными знакомствами. Договориться с работодателем об оплате цены оформления ваших документов (примерно 1500$).

Как поступить в американский университет?

Требования к абитуриентам отличаются в зависимости от конкретного учебного заведения. В любом случае, вам придется предоставить документы о полученном ранее образовании и подтвердить знания английского языка. Также следует подготовить выписку из банка или другие бумаги, которые подтвердят наличие необходимой суммы для оплаты обучения и покрытия других расходов.

Стоимость учебы в США

Высшее образование в Америке одно из самых дорогих в мире. Цена обучения стартует от 20-30 тыс у.е. за 1 учебный год, еще около 15 000 у.е в год уйдет на личные расходы.

Для получения финансовой помощи необходимо иметь отличную успеваемость, высокие баллы языкового экзамена и академического теста, а также быть социально активным, участвовать в различных мероприятиях.

Иммиграция в США через учебу — это длительный и затратный путь, однако он имеет множество преимуществ. Выпускников американских вузов охотнее принимают на работу в престижные компании, к тому же, они получают более высокие зарплаты.

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