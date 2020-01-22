В Китае погибло уже 9 человек от неизвестной болезни
Численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.
В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.
«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», − указал чиновник.
Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.
По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.
В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.
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