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Главная » Мир » Происшествия
14:51 22 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Китае погибло уже 9 человек от неизвестной болезни

Численность инфицированных новым коронавирусом увеличилась до 440 человек. Он также распространился за пределы страны.

В Китае от заболевания пневмонией нового типа скончались девять человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения. Об этом в среду, 22 января, заявил заместитель главы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Ли Бинь.

«По состоянию на данный момент, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять человек скончались», − указал чиновник.

Он подчеркнул, что власти страны принимают активные превентивные меры.

По данным медиков, для коронавируса характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди. Возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней.

В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые. У них наблюдаются симптомы, схожие с пневмонией и бронхитом.

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Тэги: болезнь, Китай, жертвы, пневмония

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