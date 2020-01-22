Новый министр спорта России в прошлом имел судимость

В 2012 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий. Олег Матыцин себя виновным не признал. Его адвокаты настаивали на прекращении уголовного дела.

Олег Матыцин в прошлом имел проблемы с законом. В 2012 году он был признан виновным в превышении должностных полномочий из-за передачи земель Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма под Черкизовский рынок.

В марте 2012 года Измайловский суд Москвы оштрафовал Матыцина на 20 тысяч рублей. Прокуратура оспорила приговор, посчитав его слишком мягким.

По версии следствия, бывший ректор Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма с 2001 по 2006 год сдавал коммерческим структурам землю вуза и таким образом нанес бюджету ущерб в 120 миллионов рублей.

Олег Матыцин себя виновным не признал. Его адвокаты настаивали на прекращении уголовного дела, мотивируя тем, что действия Матыцина не нанесли ущерба бюджету, поскольку плата за аренду земли частично избавляла государство от необходимости финансировать университет.

В итоге в июле 2012 года Басманный суд признал решение предыдущей инстанции обоснованным, подтвердив выводы о виновности Матыцина. При этом он был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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