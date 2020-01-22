Ученые выяснили, какой вид спорта самый полезный для здоровья
Физические упражнения могут снизить риск возникновения серьезных заболеваний, включая инсульт, диабет и даже рак. Но какой вид спорта для этого выбрать?
Физические упражнения могут снизить риск возникновения серьезных заболеваний, включая сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет и даже рак. Но какой вид спорта для этого выбрать? Ученые попытались выяснить, что оказывает более оздоравливающий эффект – ходьба, бег или плавание, сообщает Express.
По результатам исследования, включавшем более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет, за которыми наблюдали в течение 32 лет, уровень риска смерти у пловцов был на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.
Стивен Блэр, профессор Университета Южной Каролины, обнаружил, что плавание лучше повышает кардиоресприраторную выносливость, которая заключается в способности сердечно-сосудистой системы выдерживать физическую нагрузку.
Он отметил, что этот вид спорта идеально подходит для всех обычных людей, в том числе и для тех, кто имеет хронические заболевания.
Профессор медицины Гарвардского университета Ай-Мин Ли назвал плавание «идеальной тренировкой», рекомендуемой всем, кто страдает артритом или желает улучшить психологическое состояние.
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