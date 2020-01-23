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Главная » Украина » Происшествия
20:04 23 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Харьковские полицейские считают, что мужчину убили тапком

Однако в ходе изучения материалов дела это поставили под сомнение.

Изюмский горрайонный суд Харьковской области оправдал ранее неоднократно судимого инвалида III степени в нанесении смертельных побоев односельчанину. Мужчину задержали еще в 2017 году по подозрению в тяжком преступлении. Согласно выводам следствия, подозреваемый до смерти забил тапком местного жителя.

В ходе слушания дела в суде все меньше фактов говорило о том ,что подобное реально. Иных телесных повреждений, кроме удара тапком, обвиняемый нанести не мог – он страдает рядом заболеваний, при которых физическая активность значительно уменьшается. Своей вины подсудимый не признал, да и судебные медики определили, что для убийства ударов тапком маловато. Скорее всего, кто-то забил жертву ногами.

В итоге, суд отпустил обвиняемого, которому грозило не менее семи лет лишения свободы.

Источник:
Тэги: суд, приговор, полиция, телесные повреждения, тапок, харьковская обалсть

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