Посчитали – прослезились: В Украине за 18 лет стало на 11 млн. жителей меньше
В Украине провели электронную перепись населения. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, отклонение результатов не превышает 2,86%.
В Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года 37 млн 289 тысяч присутствующего населения.
Из них:
17 млн 280 тысяч мужчин;
20 млн 9 тысяч женщин.
Распределение населения по возрасту
Детей в возрасте до 14 лет 5 млн 756 тысяч (15,4%).
Из них:
2 млн 965 тысяч мальчиков;
2 млн 792 тысячи девочек.
Людей раннего трудоспособного возраста с 15 до 24 лет — 3 млн 584 тысячи (9,6%).
Из них:
1 млн 844 тысячи мужчин;
1 млн 740 тысяч женщин.
Людей основного трудоспособного возраста с 25 до 54 лет — 16 млн 458 тысяч (44,1%).
Из них:
8 млн 112 тысяч мужчин;
8 млн 346 тысяч женщин.
Людей зрелого трудоспособного возраста с 55 до 64 лет — 5 млн 243 тысячи (14,1%).
Из них
2 млн 261 тысяча мужчин;
2 млн 982 тысячи женщин.
Пожилых людей старше 65 лет 6 млн 248 тысяч 16,8%.
Из них
2 млн 99 тысяч мужчин;
4 млн 149 тысяч женщин.
Распределение населения по регионам
Винницкая область — 1331,4 тысяч.
715,4 тысяч женщин, 616 тысяч мужчин
Волынская область — 903,6 тысяч.
477,2 тысяч женщин, 426,4 тысяч мужчин.
Днепропетровская область — 3230,0 тысяч.
1755,6 тысяч женщин, 1474,4 тысяч мужчин.
Донецкая область — 1981,2 тысяч
1081,8 тысяч женщин, 899,4 тысяч мужчин
Житомирская область — 1062,6 тысяч
568,4 тысяч женщин, 494,2 тысяч мужчин.
Закарпатская область — 924,7 тысяч.
480,2 тысяч женщин, 444,5 тысяч мужчин.
Запорожская область — 1656,7 тысяч.
900,6 тысяч женщин, 756,1 тысяч мужчин.
Ивано-Франковская область — 1125,7 тысяч
593,4 тысяч женщин, 532,3 тысяч мужчин.
Киевская область — 2286,4 тысяч
1236,8 тысяч женщин, 1049,6 тысяч мужчин.
Кировоградская область — 826,8 тысяч
445,8 тысяч женщин, 381,0 тысяч мужчин.
Луганская область — 1127,5 тысяч.
611,2 тысяч женщин, 516,3 тысяч мужчин.
Львовская область — 2290,1 тысяч.
1205,1 тысяч женщин, 1085,0 тысяч мужчин.
Николаевская область — 1053,2 тысяч.
565,4 тысяч женщин, 487,8 тысяч мужчин.
Одесская область — 2347,9 тысяч.
1243,1 тысяч женщин, 1104,8 тысяч мужчин.
Полтавская область — 1337,0 тысяч.
720,5 тысяч женщин, 616,5 тысяч мужчин.
Ровенская область — 943,6 тысяч.
495,5 тысяч женщин, 448,1 тысяч мужчин.
Сумская область — 932,5 тысяч.
504,8 тысяч женщин, 427,7 тысяч мужчин.
Тернопольская область — 763,6 тысяч
406,5 тысяч женщин, 357,1 тысяч мужчин.
Харьковская область — 2795,0 тысяч.
1500,4 тысяч женщин, 1294,6 тысяч мужчин.
Херсонская область — 913,7 тысяч
489,7 тысяч женщин, 424,0 тысяч мужчин.
Хмельницкая область — 1024,7 тысяч.
549,0 тысяч женщин, 475,7 тысяч мужчин.
Черкасская область — 1088,1 тысяч.
588,6 тысяч женщин, 499,5 тысяч мужчин.
Черновицкая область — 727,6 тысяч.
385,0 тысяч женщин, 342,6 тысяч мужчин.
Черниговская область — 912,6 тысяч.
497,7 тысяч женщин, 414,9 тысяч мужчин.
Киев — 3703,1 тысяч.
1991,6 тысяч женщин, 1711,5 тысяч мужчин.
Во время переписи использовали три методики, которые дали примерно одинаковый результат:
комбинированная (данные мобильных операторов, соцопросы, данные реестров);
комбинированная (данные пенсионного фонда, данные половозрастной структуры населения и данные реестров);
реестровая (данные из государственного реестра физических лиц).
Оценка проведена за 3 месяца.
В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.
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