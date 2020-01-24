Посчитали – прослезились: В Украине за 18 лет стало на 11 млн. жителей меньше

В Украине провели электронную перепись населения. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, отклонение результатов не превышает 2,86%.

В Украине по состоянию на 1 декабря 2019 года 37 млн 289 тысяч присутствующего населения.

Из них:

17 млн 280 тысяч мужчин;

20 млн 9 тысяч женщин.

Распределение населения по возрасту

Детей в возрасте до 14 лет 5 млн 756 тысяч (15,4%).

Из них:

2 млн 965 тысяч мальчиков;

2 млн 792 тысячи девочек.

Людей раннего трудоспособного возраста с 15 до 24 лет — 3 млн 584 тысячи (9,6%).

Из них:

1 млн 844 тысячи мужчин;

1 млн 740 тысяч женщин.

Людей основного трудоспособного возраста с 25 до 54 лет — 16 млн 458 тысяч (44,1%).

Из них:

8 млн 112 тысяч мужчин;

8 млн 346 тысяч женщин.

Людей зрелого трудоспособного возраста с 55 до 64 лет — 5 млн 243 тысячи (14,1%).

Из них

2 млн 261 тысяча мужчин;

2 млн 982 тысячи женщин.

Пожилых людей старше 65 лет 6 млн 248 тысяч 16,8%.

Из них

2 млн 99 тысяч мужчин;

4 млн 149 тысяч женщин.

Распределение населения по регионам

Винницкая область — 1331,4 тысяч.

715,4 тысяч женщин, 616 тысяч мужчин

Волынская область — 903,6 тысяч.

477,2 тысяч женщин, 426,4 тысяч мужчин.

Днепропетровская область — 3230,0 тысяч.

1755,6 тысяч женщин, 1474,4 тысяч мужчин.

Донецкая область — 1981,2 тысяч

1081,8 тысяч женщин, 899,4 тысяч мужчин

Житомирская область — 1062,6 тысяч

568,4 тысяч женщин, 494,2 тысяч мужчин.

Закарпатская область — 924,7 тысяч.

480,2 тысяч женщин, 444,5 тысяч мужчин.

Запорожская область — 1656,7 тысяч.

900,6 тысяч женщин, 756,1 тысяч мужчин.

Ивано-Франковская область — 1125,7 тысяч

593,4 тысяч женщин, 532,3 тысяч мужчин.

Киевская область — 2286,4 тысяч

1236,8 тысяч женщин, 1049,6 тысяч мужчин.

Кировоградская область — 826,8 тысяч

445,8 тысяч женщин, 381,0 тысяч мужчин.

Луганская область — 1127,5 тысяч.

611,2 тысяч женщин, 516,3 тысяч мужчин.

Львовская область — 2290,1 тысяч.

1205,1 тысяч женщин, 1085,0 тысяч мужчин.

Николаевская область — 1053,2 тысяч.

565,4 тысяч женщин, 487,8 тысяч мужчин.

Одесская область — 2347,9 тысяч.

1243,1 тысяч женщин, 1104,8 тысяч мужчин.

Полтавская область — 1337,0 тысяч.

720,5 тысяч женщин, 616,5 тысяч мужчин.

Ровенская область — 943,6 тысяч.

495,5 тысяч женщин, 448,1 тысяч мужчин.

Сумская область — 932,5 тысяч.

504,8 тысяч женщин, 427,7 тысяч мужчин.

Тернопольская область — 763,6 тысяч

406,5 тысяч женщин, 357,1 тысяч мужчин.

Харьковская область — 2795,0 тысяч.

1500,4 тысяч женщин, 1294,6 тысяч мужчин.

Херсонская область — 913,7 тысяч

489,7 тысяч женщин, 424,0 тысяч мужчин.

Хмельницкая область — 1024,7 тысяч.

549,0 тысяч женщин, 475,7 тысяч мужчин.

Черкасская область — 1088,1 тысяч.

588,6 тысяч женщин, 499,5 тысяч мужчин.

Черновицкая область — 727,6 тысяч.

385,0 тысяч женщин, 342,6 тысяч мужчин.

Черниговская область — 912,6 тысяч.

497,7 тысяч женщин, 414,9 тысяч мужчин.

Киев — 3703,1 тысяч.

1991,6 тысяч женщин, 1711,5 тысяч мужчин.

Во время переписи использовали три методики, которые дали примерно одинаковый результат:

комбинированная (данные мобильных операторов, соцопросы, данные реестров);

комбинированная (данные пенсионного фонда, данные половозрастной структуры населения и данные реестров);

реестровая (данные из государственного реестра физических лиц).

Оценка проведена за 3 месяца.

В последний раз перепись населения в Украине проводилась в 2001 году. Согласно ее данным, общая численность населения тогда составляла 48 млн 457 тыс. человек.

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