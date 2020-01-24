В Китае из-за коронавируса на карантин закрыли уже 13 городов

В Китае из-за смертельного коронавируса на карантин закрыли уже 13 городов.

Ограниченно движение общественного транспорта и многолюдных объектов, а также транспортного сообщения в провинции Хубэй.

«Китай расширил свои ограничения для не менее 13 городов в пятницу, из-за попытки сдержать вспышку смертельного вируса, который Всемирная организация здравоохранения назвала внутренней чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросла в пятницу до 849 человек, количество смертей увеличилось до 26. Это следует из опубликованных комитетами по вопросам гигиены и охраны здоровья регионов КНР информационных сообщений.

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