Николаевский морской порт передан в концессию катарской компании

Катарская компания QTerminals будет выплачивать Украине концессионные платежи – 82 млн грн, а также другие инвестиционные обязательства.

Морской порт Оливия, который расположен в Николаеве, был передан правительством Украины в концессию катарской компании QTerminals.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Facebook в пятницу, 24 января.

По словам Гончарука, компания QTerminals – это ведущий портовый оператор Катара. Передача порта в концессию будет ежегодно наполнять украинский бюджет суммой 82 млн. грн. Также QTerminals теперь имеет инвестиционные обязательства перед Украиной, за пять лет катарская компания должна инвестировать 3,4 млрд грн. Помимо этого, Николаев получит 80 млн. грн на развитие городской инфраструктуры.

Правительство уверено, что благодаря передаче порта опытному инвестору и оператору, сам порт будет значительно модернизирован, что привлечет новые грузы и маршруты, а это непосредственно повлияет на обогащение и развитие Николаева и Украины.

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