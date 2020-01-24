НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Общество
16:00 24 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Школы и детские сады Запорожья закрыли на карантин

На данный момент это касается трех школ и отдельных классов.

В Запорожской области несколько школ и отдельныхклассов закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников.

По состоянию на 24 января полностью закрыты три школы: Тымошевская (Михайловский район), Молочанская (Токмакский район) и Владовская (Черниговский район).

Еще в 27 школа закрыты отдельные классы, всего таких классов – 51. Из них большинство (38) в Запорожье.

Также карантин обявили и детских садах. 7 садов в Запорожской области на данный момент полностью закрыты, 6 из которых находятся в Запорожье.

Источник:
Тэги: детский сад, школы, карантин, ОРВИ, запорожская область, запорожте

Новости по теме

Украинцам предлагают зарабатывать в биткоинах на закладках наркотиков

Никого не стесняясь, наркодилеры ищут мелких поставщиков наркотиков к конечным потребителям прямо в Сети.

Заходивший на посадку Boeing сбросил топливо на школы Лос-Анджелеса

Boeing 777-200 совершал экстренную посадку в аэропорту Лос-Анджелеса. Рейс Delta 89 вылетел в Шанхай, но из-за проблем с двигателем экипаж принял решение срочно вернуться.

В Запорожской области брошенная сумка всполошила все экстренные службы

Как сообщили источники в полиции, ничего серьезного – просто, показалось.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы