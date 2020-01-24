Школы и детские сады Запорожья закрыли на карантин

На данный момент это касается трех школ и отдельных классов.

В Запорожской области несколько школ и отдельныхклассов закрыты на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ среди учеников.

По состоянию на 24 января полностью закрыты три школы: Тымошевская (Михайловский район), Молочанская (Токмакский район) и Владовская (Черниговский район).

Еще в 27 школа закрыты отдельные классы, всего таких классов – 51. Из них большинство (38) в Запорожье.

Также карантин обявили и детских садах. 7 садов в Запорожской области на данный момент полностью закрыты, 6 из которых находятся в Запорожье.

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