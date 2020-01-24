Украинцам обещают до весны запустить «паспорт в смартфоне»

Данная функция появится в уже рабочем мобильном приложении «Дія».

В официальном аккаунте МВД в Facebook сообщили, что до весны в мобильном приложении Дія появится ID-карта и загранпаспорт. Таким образом, гражданам Украины можно будет всегда иметь под рукой свои документы, без необходимости носить их с собой. Это может пригодится, например, при поездках в пределах Украины, да и во многих ситуациях. На данный момент в МВД не сообщают, возможно ли путешествие за границу с цифровой копией загранпаспорта в смартфоне.

Помимо наличия под рукой самого документа, основным преимуществом виртуального паспорта в смартфоне называется возможность заказать и получить его за несколько минут, это также касается и заграничного паспорта.

Напомним, что в приложении «Дія», также скоро появятся и водительское удостоверение. В данный момент приложение проходит тестирование.

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