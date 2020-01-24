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19:34 24 Января 2020 Просмотров 5980   КомментариевКомментарии

На алтаре гентского собора нашли изображение инопланетянина

Результаты реставрации средневековой картины «Поклонение таинственном агнцу» удивили искусствоведов и вызвали горячие споры в культурной среде.

Эта картина является частью алтаря в соборе Святого Бавона в Генте, который создали в 1432 году художники Губерт и Ян Ван Ейкы. Она веками очаровывала фанатов искусства.

Гентский алтарь считают первой большой картиной, созданной масляными красками, которая получила глобальную популярность.

2012 бельгийский музей начал реставрацию произведения стоимостью 2,2 миллиона евро.

На втором этапе проекта, который завершился в прошлом месяце, реставраторы сделали несколько неожиданных открытий. Они установили, что центральную панель алтаря, известную как «Поклонение таинственном агнцу», в XVI веке перерисовали.

Другой художник изменил вид Агнца Божьего, символа Иисуса, изображенного в центре.

Реставраторы сняли слой краски, который покрывал исходное изображение, и обнаружили «пронзительный взгляд ягненка» и «большие глаза».

Многих людей, как и реставраторов, удивила морда ягненка.

В соцсетях изображение тоже назвали «волнующим» и даже сравнили с «инопланетным существом». Некоторые даже считают, что лучше его не восстанавливать.

Профессора Конрад Йонкгеер, искусствовед из Гентского университета, считает, что картину перерисовали, чтобы сгладить «напряженное и очеловеченное изображение ягненка» и превратить его в изображение обычного животного.

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Тэги: картина, собор, гент, ягненок

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