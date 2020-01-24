В эпидемии коронавируса виновен деликатес из летучих мышей, – ученые

Ученые из Китая, где смертельный коронавирус убил уже 26 человек, полагают, что у него есть общее с вирусом, обнаруженным только у летучих мышей.

Суп из летучих мышей является необычным, но популярным блюдом, особенно в городе Ухань, где, как считается, новый опасный вирус и появился.

Ученые утверждают, что деликатес, возможно, и вызвал вспышку заболевания, пишет The Sun.

В новом исследовании, опубликованном в «Китайском научном бюллетене» на этой неделе, утверждается, что новый коронавирус сходен с вирусом, обнаруженным у летучих мышей.

Но некоторые китайские исследователи относятся скептически к этой гипотезе, так как она основан на расчетах по компьютерной модели.

Напомним, в Китае быстро распространяется новый коронавирус, вызывающий пневмонию. Источником вспышки считается город Ухань. По последним данным, в стране подтверждено 882 случая заражения, 26 человек умерли, 35 вылечились.

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