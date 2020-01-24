Стая саранчи в 2500 квадратных километров накрыла Африку

Огромная стая саранчи движется по Восточной Африке. В некоторых местах это выглядит как, как будто на горизонте поднимаются темные облака.

Такого здесь не видели последние 25 лет. Площадь, которую накрыла эта гигантская стая, имеет размеры 59 км в длину и 40 км в ширину, сообщает The Sun.

Власти Кении сообщили о «чрезвычайно опасном росте» активности саранчи.

В стая пустынной саранчи может находиться до 150 миллионов особей на один квадратный километр. Стаи мигрируют с ветром и могут преодолевать от 100 до 150 км в день.

Средний рой может уничтожить столько продовольственных культур в день, сколько достаточно, чтобы накормить 2500 человек.

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