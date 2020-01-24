НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
00:27 25 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Стая саранчи в 2500 квадратных километров накрыла Африку

Огромная стая саранчи движется по Восточной Африке. В некоторых местах это выглядит как, как будто на горизонте поднимаются темные облака.

Такого здесь не видели последние 25 лет. Площадь, которую накрыла эта гигантская стая, имеет размеры 59 км в длину и 40 км в ширину, сообщает The Sun.

Власти Кении сообщили о «чрезвычайно опасном росте» активности саранчи.

В стая пустынной саранчи может находиться до 150 миллионов особей на один квадратный километр. Стаи мигрируют с ветром и могут преодолевать от 100 до 150 км в день.

Средний рой может уничтожить столько продовольственных культур в день, сколько достаточно, чтобы накормить 2500 человек.

Источник:
Тэги: Африка, саранча

Новости по теме

Лучшим футболистом Африки признан полузащитник «Ливерпуля»

Футболист «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Африки в 2019 году. Мане впервые получил приз лучшему игроку Африки.

Суд Анголы арестовал активы самой богатой женщины Африки

Нынешние власти страны пытаются добиться возвращения 1 млрд долларов, которыми, по мнению властей, незаконно завладела дочь бывшего президента.

Путин списал долги странам Африки на 20 млрд долларов

Российский президент Владимир Путин заявил в ходе выступления на форуме «Россия — Африка» в Сочи, что Москва к настоящему моменту списала долги африканских стран более чем на 20 миллиардов долларов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы