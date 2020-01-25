Зеленский аргументировал отказ уволить Гончарука, сравнив его с «хорошей машиной»

По словам Зеленского, есть вещи, которые Гончарук еще должен изменить.

Президент Владимир Зеленский в своей аргументации отказа уволить Алексея Гончарука с должности премьера провел аллегорию с «хорошей машиной». Об этом стало известно из интервью Зеленского израильскому «9 каналу».

«Оставил. Я считаю, что всему есть объективные причины. Как сказать… Как хорошая машина. Он – хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль. И это не потому что я его сейчас сравниваю с вещью. Это просто аллегория», – отметил Зеленский, объясняя свое решение оставить Гончарука на должности после скандала с обнародованием аудиозаписей разговоров премьера с другими должностными лицами.

Есть вещи, которые Гончарук еще должен изменить, добавил президент.

Он убежден, что Гончарук – молодой, очень нужный Украине и нынешнему времени человек.

Напомним, 15 января в сети появилась аудиозапись с закрытого совещания Алексея Гончарука с министром финансов Оксаной Маркаровой, главой НБУ Яковом Смолием, его заместителем Екатериной Рожковой и заместителем председателя ОПУ Юлией Ковалив.

Вскоре на платформе YouTube опубликовали вторую и третью части скандальных переговоров.

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