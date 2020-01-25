Президент Украины Владимир Зеленский сравнил президентство с марафоном.

Об этом он рассказал в интервью израильскому каналу.

По словам президента, для него важен именно результат, а не победа. Зеленский также заявил, что знает, куда бежит, и уверенно идет к своей цели.

«Я понимаю, куда я бегу. И я не обращаю уже внимания на форму, в которой я сижу, нахожусь. Потому что я иду к цели. Вот если я не приду к той цели, которую я себе запланировал, и которую мне доверил народ Украины, вот если я не приду, не финиширую победителем, конечно же, все остальное будет некомфортно. Но если у меня получится, то главное – победа, главное – результат, – сказал президент Украины.

Напомним, “Квартал 95” трогательно поздравил Зеленского с днем рождения.

Бывшие коллеги поздравили Владимира Зеленского с праздником на Facebook-странице студии.

Сегодня День рождения у президента Украины и нашего друга Владимира Александровича Зеленского. Гордимся, радуемся каждому успеху, поддерживаем каждое трудное решение и знаем, что все получится. С Днем рождения, Владимир Зеленский! Всегда рядом, твой «Квартал», – написано в поздравлении.

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