35-летний египтянин женится на 80-летней пенсионерке из Британии – не ради денег!

Айрис Джонс познакомилась с Мохамедом Ахмедом Ирбрихамом в Facebook. А затем полетела в Каир навстречу большой любви. Теперь они собираются поженится…

Бывшая уборщица из приморского городка Уэстон-сьюпер-Мэр рассказала, что секс с молодым любовником заставил ее «снова почувствовать себя девственницей», пишет The Sun.

«Мой бывший муж, когда мы развелись 40 лет назад, говорил, что я фригидная, но теперь-то я знаю, что это не так», – рассказывает Айрис.

Ее сын, 53-летний Даррен, выразил обеспокоенность по поводу новых романтических отношений своей матери. Он полагает, что южный красавец просто охотится за ее деньгами. Но Айрис настаивает, что это настоящая любовь.

«Если он женится на мне ради моих денег, он будет жестоко разочарован, потому что я живу на одну пенсию», – говорит она.

Айрис живет в бунгало стоимостью 220 тысяч фунтов и получает пенсию по инвалидности в размере 200 фунтов в неделю.

Мохамед хотел бы жить в Великобритании, но ему было отказано в визе из-за недостатка сбережений. Айрис же готова переехать в Египет, чтобы жить со своим новым мужем после свадьбы.

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