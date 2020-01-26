В США ошрафовали водителя, который возил на переднем сидении скелет

62-летнего жителя Аризоны оштрафовали за то, что он ездил в автомобиле со скелетом. привязанным к пассажирскому сидению. Но его наказали не за это…

Нарушитель надел на скелет шляпу, чтобы тот изображал настоящего человека, сообщает AP. Но сделал он это для того, чтобы беспрепятственно ездить по выделенной полосе (HOV), находиться на которой могут только автобусы, а также автомобили с пассажирами.

Похожий инцидент имел место в прошлом году. Полиция оштрафовала водителя, который с той же целью посадил рядом с собой манекен бейсболке и солнцезащитных очках.

Полиция штата каждый год фиксирует до 7 тысяч случаев нарушения правила пользования выделенной полосой.

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